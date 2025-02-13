Лукашенко разрешил в 17 лет получать водительские права в Беларуси, изменив закон о дорожном движении

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписаны изменения в закон о дорожном движении, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Корректировки в законе предусмотрели увеличение максимально допустимой мощности двигателя для колесных тракторов и самоходных машин, использующихся для выполнения сельскохозяйственных работ. Речь идет о категориях C, D, E, F, которым мощность подняли с 80 до 110,3 киловатта.
Но еще белорусский президент позволил гражданам получать водительские права в возрасте 17 лет. Так, лицам, достигшим 17-летнего возраста, будет позволено получить право управления самоходными машинами сельхозназначения, а также колесными тракторами с двигателями мощностью до 110,3 киловатта. Отмечается, что в этой категории, например, колесный трактор «Беларус-1221».
Считается, что это новшество позволит активнее привлекать учащихся учреждений профессионально-технического образования к посевным и уборочным работам.
Ранее мы подробнее писали о том, что в Беларуси предлагают снизить возраст водителей одного из транспортных средств с 18 до 17 лет.
Еще синоптики предупредили об интенсивном снеге в Беларуси 14 февраля: «Погоду испортит волновой циклон».