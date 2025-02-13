Лукашенко разрешил в 17 лет получать водительские права в Беларуси, изменив закон о дорожном движении

Но еще белорусский президент позволил гражданам получать водительские права в возрасте 17 лет. Так, лицам, достигшим 17-летнего возраста, будет позволено получить право управления самоходными машинами сельхозназначения, а также колесными тракторами с двигателями мощностью до 110,3 киловатта. Отмечается, что в этой категории, например, колесный трактор «Беларус-1221».