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Лукашенко разрешил в 17 лет получать водительские права в Беларуси, изменив закон о дорожном движении

Лукашенко разрешил в 17 лет получать водительские права в Беларуси.

Источник: president.gov.by

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписаны изменения в закон о дорожном движении, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Корректировки в законе предусмотрели увеличение максимально допустимой мощности двигателя для колесных тракторов и самоходных машин, использующихся для выполнения сельскохозяйственных работ. Речь идет о категориях C, D, E, F, которым мощность подняли с 80 до 110,3 киловатта.

Но еще белорусский президент позволил гражданам получать водительские права в возрасте 17 лет. Так, лицам, достигшим 17-летнего возраста, будет позволено получить право управления самоходными машинами сельхозназначения, а также колесными тракторами с двигателями мощностью до 110,3 киловатта. Отмечается, что в этой категории, например, колесный трактор «Беларус-1221».

Считается, что это новшество позволит активнее привлекать учащихся учреждений профессионально-технического образования к посевным и уборочным работам.

Ранее мы подробнее писали о том, что в Беларуси предлагают снизить возраст водителей одного из транспортных средств с 18 до 17 лет.

Еще синоптики предупредили об интенсивном снеге в Беларуси 14 февраля: «Погоду испортит волновой циклон».