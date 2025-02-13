Перепись населения в Молдове выявила очевидную тенденцию к ускорению депопуляции страны. Сокращение населения на 389 тысяч человек предельно чётко показывает реальные результаты правления проевропейских сил. Об этом заявила в комментарии для Sputnik Молдова журналист и телеведущая Нина Димогло.
«Власти привели Молдову к экономическому кризису и обнищанию населения. Они вынудили наших сограждан уехать из страны. Не удивлюсь, если “хорошие люди” больше всех заинтересованы в сокращении населения Молдовы, особенно в канун парламентских выборов», — заявила Димогло.
Телеведущая считает, что отток населения, возможно, выгоден и ЕС, который закрывает свои потребности в низкоквалифицированной рабочей силе за счет молдаван. По её мнению, депопуляция также уничтожит промышленность и аграрный сектор страны, что даст возможность производителям из ЕС полностью взять под контроль молдавский рынок.
«Население сократилось с 2,79 миллиона до 2,4 миллиона человек. Стоит напомнить, что перед распадом СССР в Молдове жили около 4,4 миллиона человек. Если продолжим двигаться в нынешнем темпе — мы потеряем страну», — подытожила Димогло.
Перепись населения и жилищного фонда стартовала в Молдове 8 апреля 2024 года. Она продолжалась три месяца и закончилась 7 июля. Участие в опросе было обязательным для жителей страны.
По данным НБС, численность населения, постоянно проживающего в Молдове, за последние десять лет сократилась почти на 14%. При этом доля городского населения с 2014 года выросла с 38,5% до 46,4%, а треть жителей республики проживает в Кишиневе.