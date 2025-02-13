Как избавиться от литромантических паттернов — советы психолога

Человеческая психика хранит в себе немало тайн. Некоторые психологические феномены настолько необычны, что сложно поверить в их существование. Один из них — литромантизм. Если вы еще не слышали этот термин, не удивляйтесь: он появился не так давно, но уже привлек внимание как исследователей, так и широкой аудитории. Кто такие литромантики и в чем их особенности — в материале «Газеты.Ru».