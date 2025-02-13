В Ростовской области на нацпроекты выделят более 50 миллиардов рублей

— Мы понимаем, какие проблемы волнуют людей, какие вопросы стоят перед главами муниципальных образований и в целом перед органами власти в регионе. И понимаем, как мы их будем решать, — поэтапно, расставляя приоритеты. В этом нам очень помогут президентские нацпроекты и наши региональные программы, — отметил Юрий Слюсарь.