В Ростовской области на нацпроекты выделят более 50 миллиардов рублей

В Ростовской области в этом году на нацпроекты выделят более 50 миллиардов рублей. Об том говорится на сайте регионального правительства.
На Дону было разработано 42 региональных проекта на развитие национальных целей. На это было выделено 51,2 млрд рублей. Причем из федерального бюджета выделили более 28 миллиардов, а из областного — 20 миллиардов и 500 миллионов.
— Мы понимаем, какие проблемы волнуют людей, какие вопросы стоят перед главами муниципальных образований и в целом перед органами власти в регионе. И понимаем, как мы их будем решать, — поэтапно, расставляя приоритеты. В этом нам очень помогут президентские нацпроекты и наши региональные программы, — отметил Юрий Слюсарь.