В уфимском реабилитационном центре отравились дети

В Уфе реабилитационном центре «Салют» массово отравились дети. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора Башкирии.
С воскресенья, 9 февраля, эпидемиологи ведомства ведут санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты отобрали и исследовали пробы пищи и сырья, обследовали персонал, а также проверили санитарное состояние объекта.
Причиной заболевания детей в Роспотребнадзоре называют норовирусную инфекцию, заражение которой произошло из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке, в том числе из-за несоблюдения личной гигиены персоналом и посетителями.
В настоящее время, как утверждают в Роспотребнадзоре, все заболевшие чувствуют себя удовлетворительно и находятся под наблюдением медиков.
— Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора, — заявили в ведомстве.
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