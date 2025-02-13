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В уфимском реабилитационном центре отравились дети

В Уфе дети заразились норовирусной инфекцией в центре «Салют».
Источник: Комсомольская правда

В Уфе реабилитационном центре «Салют» массово отравились дети. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора Башкирии.

С воскресенья, 9 февраля, эпидемиологи ведомства ведут санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты отобрали и исследовали пробы пищи и сырья, обследовали персонал, а также проверили санитарное состояние объекта.

Причиной заболевания детей в Роспотребнадзоре называют норовирусную инфекцию, заражение которой произошло из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке, в том числе из-за несоблюдения личной гигиены персоналом и посетителями.

В настоящее время, как утверждают в Роспотребнадзоре, все заболевшие чувствуют себя удовлетворительно и находятся под наблюдением медиков.

— Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора, — заявили в ведомстве.

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