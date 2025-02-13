Выявлены цепочки нейронов в мозге, связанные с креативностью

Как предполагают ученые, данный регион мозга может отвечать за подавление различных нежелательных ассоциаций и идей, в результате чего его повышенная активность потенциально мешает человеку проявлять креативность. Это потенциально объясняет, почему повреждения этого участка при развитии некоторых видов афазии приводят к росту творческих способностей у носителей данных болезней мозга, что также характерно для некоторых форм деменции и других нейродегенеративных заболеваний.