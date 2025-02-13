В Ростовской области на развитие строительной отрасли выделят более 19 млрд

В 2025 году в Ростовской области на развитие строительной отрасли выделят более 19 миллиардов рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Как говорится в сообщении, все деньги пойдут на возведение важных социальных объектов, то есть на школы, больницы, спортивные комплексы. Сопровождать строительство этих объектов будут главы муниципалитетов и руководители ответственных ведомств.
— Все проекты должны завершаться в срок и с надлежащим качеством, чтобы наши жители видели результаты работы, — отметил Юрий Слюсарь.