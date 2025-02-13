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За день помощь детской санитарной авиации Башкирии понадобилась пяти пациентам

В Башкирии санавиацию за день направили пяти детям.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 13 февраля, помощь детской санитарной авиации Башкирии понадобилась пяти пациентам. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Реаниматологи выезжали в Большеустьикинскую и Миякинскую центральные районные больницы. Благодаря специалистам шестилетнюю девочку доставили в специализированное отделение больницы Республиканской детской клинической больницы. В первые минуты ей выполнили ряд исследований и провели интенсивную терапию.

Неонатальные бригады также выезжали к двум детям в Октябрьский, а также оказали помощь специалистам Демской больницы, которые боролись за жизнь малыша в родильном доме.

Всего за сегодня в РДКБ эвакуировали трех маленьких пациентов.

— Двое детей, из-за тяжелого нетранспортабельного состояния, были осмотрены специалистами на местах, проведена коррекция терапии. Как только позволит состояние детей, они будут доставлены в РДКБ, — рассказал Айрат Рахматуллин.

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