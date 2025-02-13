Создан инновационный прибор для анализа состава газов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля./ТАСС/. Физики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева создали инновационный прибор для анализа состава газов. Разработка объединяет в себе сразу два устройства — плазменный детектор и хроматограф, что значительно улучшит точность исследований, сообщили в пресс-службе СПбГУ.
«Для эффективного мониторинга атмосферы требуется одновременное проведение исследований по нескольким направлениям, что делает необходимым комплексный подход для экономии времени и ресурсов. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета и КАИ объединили детектор и хроматограф в единый аналитический инструмент и доказали высокую эффективность разработки», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас для анализа газов используют два устройства. Прибор «ПИА», основанный на методе хроматографии, используется для изучения состава газовых сред, включая определение предельных и непредельных углеводородов, спиртов, сероводорода, меркаптанов, а также неорганических соединений: азота, кислорода, водорода, оксида и диоксида углерода. Другое оборудование — инновационный детектор, работающий на принципах плазменной электронной спектроскопии (ПЛЭС), — анализирует состав веществ путем изучения характеристик электронов, высвобождаемых из атомов или молекул под воздействием плазмы.
Как отметили в пресс-службе, в сложных смесях некоторые компоненты могут обладать схожими физическими или химическими свойствами, что затрудняет их деление. Например, сигналы от двух различных газов могут перекрываться на энергетической шкале, и традиционные методы не всегда способны их различить. Новый прибор улучшает разделение и идентификацию за счет добавления временной координаты к анализу.
Разработанное учеными устройство сначала разделяет смесь на отдельные компоненты, а затем анализирует их не только по химическим и физическим свойствам, но и учитывает время прохождения через систему. Таким образом, анализ проводится как по временной, так и по энергетической шкале. Использование детектора на основе ПЛЭС повышает точность измерения концентрации примесей в портативном хроматографе, что позволило объединить функциональность двух приборов и значительно улучшить качество измерений. Это открывает новые возможности для развития технологий в экологии, медицине и промышленности.