Создан инновационный прибор для анализа состава газов

Разработанное учеными устройство сначала разделяет смесь на отдельные компоненты, а затем анализирует их не только по химическим и физическим свойствам, но и учитывает время прохождения через систему. Таким образом, анализ проводится как по временной, так и по энергетической шкале. Использование детектора на основе ПЛЭС повышает точность измерения концентрации примесей в портативном хроматографе, что позволило объединить функциональность двух приборов и значительно улучшить качество измерений. Это открывает новые возможности для развития технологий в экологии, медицине и промышленности.