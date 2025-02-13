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Гигантский кубик сахара-рафинада весом 135 кг попал в Книгу рекордов Беларуси

В Беларуси произвели рекордный кубик сахара-рафинада.

Источник: Комсомольская правда

На одном из белорусских сахарных заводов выпустили кубик сахара-рафинада рекордного размера, пишет Sputnik Беларусь.

Так, на Городейском сахарном комбинате изготовили квадратный куб рафинада весом 135 килограммов. Большой кубик сахара пришлось вручную увлажнять и сушить в определенном температурном режиме, чтобы он не развалился.

— Нужно была также сохранить грани и цвет кубика. В итоге было решено сделать куб размером 50 на 50 сантиметров, — рассказал главный технолог комбината Юрий Хмелинко.

Для исполнения рекорда заказали специальную форму, с помощью которой начальник производства и главный технолог и делали рафинад, засыпая сахар в форму еще горячим. Куб увлажняли и укладывали слой за слоем, потом сушили примерно две недели. А выяснив, что вся вода ушла на дно формы — перевернули куб и досушивали еще неделю.

Потом полученный куб зачищали и шлифовали с помощью «штукатурки» из сахарного сиропа и пудры.

— Куб сделан полностью из натурального сырья и пригоден для употребления в пищу, — отметил создатель рекорда.

Сейчас гигантский сахар установлен на входе на предприятие.

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