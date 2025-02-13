Гигантский кубик сахара-рафинада весом 135 кг попал в Книгу рекордов Беларуси

На одном из белорусских сахарных заводов выпустили кубик сахара-рафинада рекордного размера, пишет Sputnik Беларусь.
Так, на Городейском сахарном комбинате изготовили квадратный куб рафинада весом 135 килограммов. Большой кубик сахара пришлось вручную увлажнять и сушить в определенном температурном режиме, чтобы он не развалился.
— Нужно была также сохранить грани и цвет кубика. В итоге было решено сделать куб размером 50 на 50 сантиметров, — рассказал главный технолог комбината Юрий Хмелинко.
Для исполнения рекорда заказали специальную форму, с помощью которой начальник производства и главный технолог и делали рафинад, засыпая сахар в форму еще горячим. Куб увлажняли и укладывали слой за слоем, потом сушили примерно две недели. А выяснив, что вся вода ушла на дно формы — перевернули куб и досушивали еще неделю.
Потом полученный куб зачищали и шлифовали с помощью «штукатурки» из сахарного сиропа и пудры.
— Куб сделан полностью из натурального сырья и пригоден для употребления в пищу, — отметил создатель рекорда.
Сейчас гигантский сахар установлен на входе на предприятие.
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