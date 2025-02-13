Гигантский кубик сахара-рафинада весом 135 кг попал в Книгу рекордов Беларуси

Для исполнения рекорда заказали специальную форму, с помощью которой начальник производства и главный технолог и делали рафинад, засыпая сахар в форму еще горячим. Куб увлажняли и укладывали слой за слоем, потом сушили примерно две недели. А выяснив, что вся вода ушла на дно формы — перевернули куб и досушивали еще неделю.