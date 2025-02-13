36-летнего жителя Кумертау, которые нуждается в медицинской помощи, ищут уже 8 дней

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже восемь дней — с 5 февраля. Приметы пропавшего: его рост — 160 сантиметров, у него худощавое телосложение, черные короткие волосы и карие глаза. Был предположительно одет в черные куртку, меховую кепку, штаны и ботинки. Также известно, что мужчины есть впадина на голове с левой стороны и татуировки на пальцах.