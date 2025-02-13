36-летнего жителя Кумертау, которые нуждается в медицинской помощи, ищут уже 8 дней

В Башкирии разыскивают 36-летнего Евгения Федорова из Кумертау. Об этом рассказали активисты поискового-спасательного отряда «ARTUS».
Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже восемь дней — с 5 февраля. Приметы пропавшего: его рост — 160 сантиметров, у него худощавое телосложение, черные короткие волосы и карие глаза. Был предположительно одет в черные куртку, меховую кепку, штаны и ботинки. Также известно, что мужчины есть впадина на голове с левой стороны и татуировки на пальцах.
— Нуждается в медицинской помощи, — утверждается в ориентировке.
Волонтеры «ARTUS» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8−937−49−05−100, 02 или 112.
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