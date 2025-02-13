В Петербурге на самом большом катке мира случился кратковременный сбой электричества

В скором времени, по информации канала, освещение начали восстанавливать, многие люди продолжили кататься. В комментариях к публикации горожане отметили, что на катке не переставали работать гирлянды. Администрация общественного пространства сообщала, что, как ожидается, следующие сеансы должны пройти по плану, без каких-либо трудностей.