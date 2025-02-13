В Петербурге на самом большом катке мира случился кратковременный сбой электричества

«Просим сохранять спокойствие и рекомендуем пройти в павильоны в целях вашей безопасности, в темноте есть риск получения травмы. Нам очень жаль, ждём вместе с вами устранения аварии!» — сообщила администрация общественного пространства вечером, в 18:24.
В скором времени, по информации канала, освещение начали восстанавливать, многие люди продолжили кататься. В комментариях к публикации горожане отметили, что на катке не переставали работать гирлянды. Администрация общественного пространства сообщала, что, как ожидается, следующие сеансы должны пройти по плану, без каких-либо трудностей.
В администрации Петроградского района рассказали «Фонтанке», что в дежурную службу не поступало сообщений об отключениях электричества. В компании «Россети Ленэнерго» подтверждают, что масштабного отключения электричества в районе нет, авария затронула только освещение на катке.
По данным «Ленсвета», светильники вокруг катка погасли в 18:11, пропало напряжение в пункте питания уличного освещения. На место оперативно выехали бригады «Ленсвета» и «Россети Ленэнерго» для восстановления электроснабжения.
В оперативном порядке направлена бригада «Ленсвета» для уточнения причины погашения уличного освещения. Работы ведутся на кабельной линии электропередачи в 6 кВ.
В декабре «Фонтанка» рассказывала об открытии «Катка у флагштока». Его площадь оценивают в 28 тысяч квадратных метров.
Обновление. Пресс-служба компании «Россети Ленэнерго» сообщила «Фонтанке», что в 20:00 электроснабжение на катке было восстановлено полностью. Таким образом, устранение аварии заняло два часа.