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Власти Таганрога объяснили причину массовых коммунальных аварий

Власти Таганрога обратились в прокуратуру из-за бездействия собственника котельной.

Источник: Комсомольская правда

Таганрогские власти объяснили причину массовых коммунальных аварий. Как оказалось, некоторым элементам котельного оборудования требуется капитальный ремонт. Однако ее собственник бездействует. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

— МУП «Городское хозяйство», исходя из действующего тарифа, может обеспечить лишь техническое обслуживание, а также проведение текущего и аварийного ремонта оборудования и тепловых сетей, которые находятся вне муниципальной собственности, — объяснила она.

Власти уведомили собственника котельной о необходимости проведения ремонта, но он это проигнорировал. Поэтому власти обратились в прокуратуру.