Власти Таганрога объяснили причину массовых коммунальных аварий

Таганрогские власти объяснили причину массовых коммунальных аварий. Как оказалось, некоторым элементам котельного оборудования требуется капитальный ремонт. Однако ее собственник бездействует. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
— МУП «Городское хозяйство», исходя из действующего тарифа, может обеспечить лишь техническое обслуживание, а также проведение текущего и аварийного ремонта оборудования и тепловых сетей, которые находятся вне муниципальной собственности, — объяснила она.
Власти уведомили собственника котельной о необходимости проведения ремонта, но он это проигнорировал. Поэтому власти обратились в прокуратуру.