В Калининграде открыли новый корпус школы-интерната № 1

Областные власти выдали разрешение на ввод в эксплуатацию учреждения на улице Крылова в декабре 2024 года. Трёхэтажный корпус расположен на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:130508:8 и 39:15:130508:10. Его общая площадь составляет 9625,2 кв. м. Строительство корпуса начали в 2022 году. На расширение интерната было выделено 547 млн рублей. О том, что школу не успевают достроить к началу учебного года, стало известно в августе 2024 года. Тогда готовность объекта составляла 86%.