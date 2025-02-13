Под Симферополем археологи начинают раскопки на двух степных курганах

Работы на этих объектах начнутся в самом скором времени, как только сойдет снег.
«Что там под курганами, мы не знаем. Потому что курган — это штука загадочная. Скорее всего, эти два — эпохи бронзы, но помимо эпохи бронзы там могут оказаться и скифы, и кочевники более позднего времени вплоть до захоронений 17−18 веков, уже принадлежащих степнякам позднего времени, о которых мы не так давно узнали, что они есть. Поэтому мы находимся в предвкушении», — сказала она.
Работы будет проводиться в ходе так называемых хозяйственно-договорных работ с собственниками наделов, предназначенных под индивидуальную жилую застройку.
«Несмотря на то, что земли там были распаеваны давно, мы успели курганы поставить на учет, иначе их могли легко снести. К сожалению для собственника, он вынужден оплачивать работы. Но для науки и для сохранения культурного наследия Крыма это большой плюс», — отметила Стоянова.
По ее словам, весной Институт археологии Крыма РАН также приступит к большим работам по изучению территории нового крымского курорта, так называемых Золотых песков.
«Пока что договоры о проведении этих работ на стадии подписания, но я надеюсь, что они в ближайшие дни будут подписаны, и мы, получив разрешительные документы, примерно через месяц-полтора планируем эти работы начать», — назвал сроки директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
Крым и еще восемь регионов России получат дополнительную поддержку из федерального бюджета по госпрограмме «Развитие туризма», сообщала ранее пресс-служба правительства РФ. С 2025 года регионы будут получать субсидии на строительство инфраструктуры для создания круглогодичных курортов в рамках нового федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал».
В рамках этого проекта курорт «Золотые пески России» будет построен на западе Крыма на побережье между Евпаторией и Саками до конца 2026 года. Предполагается, что инвестор возведет более 5 тысяч номерного фонда и объекты сопутствующей инфраструктуры, в том числе и набережную длиной 11 километров. Всего площадь «Золотых песков России» составит более 100 гектаров.