Под Симферополем археологи начинают раскопки на двух степных курганах

«Что там под курганами, мы не знаем. Потому что курган — это штука загадочная. Скорее всего, эти два — эпохи бронзы, но помимо эпохи бронзы там могут оказаться и скифы, и кочевники более позднего времени вплоть до захоронений 17−18 веков, уже принадлежащих степнякам позднего времени, о которых мы не так давно узнали, что они есть. Поэтому мы находимся в предвкушении», — сказала она.