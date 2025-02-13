Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявили до вечера 14 февраля в Воронежской области

Желтый уровень погодной опасности объявили в Воронежской области еще на сутки. По прогнозам синоптиков, густой туман, опустившийся на наш регион этим вечером, сохранится до вечера 14 февраля. Об этом свидетельствуют свежие данные прогностической карты ЦФО Гидрометцентра.