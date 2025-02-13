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Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявили до вечера 14 февраля в Воронежской области

Предупреждение будет действовать еще 22 часа.

Сейчас в Ричмонде: +7° 7 м/с 93% 755 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Желтый уровень погодной опасности объявили в Воронежской области еще на сутки. По прогнозам синоптиков, густой туман, опустившийся на наш регион этим вечером, сохранится до вечера 14 февраля. Об этом свидетельствуют свежие данные прогностической карты ЦФО Гидрометцентра.

Непогода продлится как минимум до 18:00 14 февраля.

Пешеходов просят аккуратнее переходить дорогу, а автолюбителям рекомендуют сохранять концентрацию, избегать резких маневров и не превышать скоростной режим.

Отметим, что предупреждение о сильном тумане также распространили на соседние регионы — Белгородскую, Тамбовскую и Курскую области.