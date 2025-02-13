Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси 1700 пар отметили золотые, серебряные, фарфоровые, жемчужные свадьбы

1700 пар белорусов отметили золотые, серебряные, фарфоровые, жемчужные свадьбы.

Источник: Комсомольская правда

Более 1700 пар в Беларуси торжественно отметили золотые, серебряные и фарфоровые свадьбы. Об этом в Министерстве юстиции рассказали БелТА.

В ведомстве отметили, что в ежегодно количество проведенных юбилейных свадебных церемоний среди белорусских семей увеличивается. «Повторения» свадьбы становятся значимыми сразу для нескольких поколений семьи.

— Это способствует созданию культа семьи, сохранению семейных ценностей, традиций и зарождению новых традиций в каждой отдельно взятой семье, — прокомментировала консультант управления нотариата и загсов Минюста Елена Семенюк.

Также Минтруда сказало, что средний возраст жениха в Беларуси — 28,8 года, невесты — 26,5 года.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил в 17 лет получать водительские права в Беларуси, изменив закон о дорожном движении.