Строительство развязки к аэропорту Пулково вышло на новый этап

«Над созданием единых маршрутов в разных направлениях работаем планомерно. Уже создан бесшовный, бессветофорный путь от Санкт-Петербурга до Башкортостана и Севастополя. Он в том числе проходит по трассе М-11», — отметил заместитель председателя правительства РФ.