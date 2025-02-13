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Строительство развязки к аэропорту Пулково вышло на новый этап

В Петербурге продолжается строительство новой транспортной развязки, которая соединит скоростную трассу М-11 «Нева» с аэропортом Пулково. О ходе работ сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Над созданием единых маршрутов в разных направлениях работаем планомерно. Уже создан бесшовный, бессветофорный путь от Санкт-Петербурга до Башкортостана и Севастополя. Он в том числе проходит по трассе М-11», — отметил заместитель председателя правительства РФ.

В настоящее время специалисты приступили к устройству фундаментов для будущих путепроводов. Новая подъездная дорога пересечет Пулковское шоссе и примкнет к въезду в Пулково. Развязка обеспечит удобный и безопасный проезд к аэропорту.

Как отметил Хуснуллин, пассажиропоток в Северной столице постоянно растет, а строительство развязки создаст альтернативный маршрут, позволяя сократить время в пути. Открытие движения запланировано на конец 2026 года.

Ранее мы писали о том, что участок трассы возьмет начало на 681-м километре трассы М-11 «Нева». Суммарная протяженность развязки, съездов и шоссе составит 5,5 километров.