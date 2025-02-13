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В Батайске мужчина потерял более двух миллионов, доверившись лжеброкерам

После рекламы брокерской компании батайчанин лишился миллионов.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске 35-летний мужчина потерял несколько миллионов, перейдя по ссылке, которую увидел в рекламе. Об этом сообщили в донской полиции.

Батайчанин увидел в интернете рекламу брокерской компании и решил перейти по ссылке. Вскоре дончанину позвонили и предложили открыть брокерский счет. Но для этого нужно было внести пять тысяч рублей. После этого с мужчиной связался менеджер и предоставил логин и пароль для личного кабинета. Когда мужчина ввел пароль, в его личном кабинете было зачислено десять тысяч. Собеседник убедил дончанина купить электронную валюту и пополнить счет на 90 тысяч рублей. Как только мужчина это сделал, лжеменеджер перевел ему 2 247 рублей. Это было сделано для того, чтобы убедить батайчанина, что деньги можно потом вывести.

После этого аферисты решили играть уже по-крупному. Они попросили своего собеседника перевести на брокерский счет 600 тысяч. А чтобы сделку не выкупила страховая компания, нужно было внести еще миллион 681 тысячу и 50 рублей.

Этого лжеброкерам было мало. И они убедили мужчину взять кредит на полтора миллиона.

Но после этого аферисты сообщили, что деньги вывести нельзя. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

— Было возбуждено уголовное дело. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, — говорится в сообщении.