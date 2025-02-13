В Батайске мужчина потерял более двух миллионов, доверившись лжеброкерам

Батайчанин увидел в интернете рекламу брокерской компании и решил перейти по ссылке. Вскоре дончанину позвонили и предложили открыть брокерский счет. Но для этого нужно было внести пять тысяч рублей. После этого с мужчиной связался менеджер и предоставил логин и пароль для личного кабинета. Когда мужчина ввел пароль, в его личном кабинете было зачислено десять тысяч. Собеседник убедил дончанина купить электронную валюту и пополнить счет на 90 тысяч рублей. Как только мужчина это сделал, лжеменеджер перевел ему 2 247 рублей. Это было сделано для того, чтобы убедить батайчанина, что деньги можно потом вывести.