Минюстиции рассказало, как выглядела VIP-люкс свадьба в Беларуси

Так, по словам консультанта управления нотариата и загсов Минюста Елены Семенюк, в Беларуси уже традицией становятся торжественные церемоний регистрации брака и рождения по индивидуальным сценария. В таким мероприятиях учитывают все пожелания граждан в плане стиля церемонии.