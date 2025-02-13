Минюстиции рассказало, как выглядела VIP-люкс свадьба в Беларуси

В Беларуси проводят оригинальные церемонии бракосочетания, в том числе отметили VIP-люкс свадьбу, передает БелТА.
Так, по словам консультанта управления нотариата и загсов Минюста Елены Семенюк, в Беларуси уже традицией становятся торжественные церемоний регистрации брака и рождения по индивидуальным сценария. В таким мероприятиях учитывают все пожелания граждан в плане стиля церемонии.
Например, в 2024-м отпраздновали «Вишневую свадьбу» в ходе ежегодного праздника «Вишневый фестиваль» в Глубоком. Еще проводили «Жураўлінае вяселле» в рамках областного экологического праздника «Жураўлі і журавіны Міёрскага краю» в Миорах. А также одна пара отпраздновала VIP-люкс свадьбу.
— На свадьбе «VIP-Люкс. Люди в черном» был установлен особый дресс-код по цвету одежды: черный — для гостей, белый — только для невесты, — прокомментировала чиновница.
А еще в Беларуси 1700 пар отметили золотые, серебряные, фарфоровые, жемчужные свадьбы.
Также Минтруда сказало, что средний возраст жениха в Беларуси — 28,8 года, невесты — 26,5 года.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил в 17 лет получать водительские права в Беларуси, изменив закон о дорожном движении.