Прошли похороны павшего в СВО контрактника из Башкирии

Сегодня, 13 февраля, в деревне Черновка Белорецкого района Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции с ефрейтором Иреком Махмутовым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Ирек Ишбулдинович родился в 1972 году в селе Сюрюнзяк, учился в школе села Азикеево. Проходил «срочку» в 1990—1992 годах в Абхазии сапером-мотористом, заслужил медаль «За отвагу».
После армии Ирек Махмутов работал грузчиком в ДУП «Белорецкая Реалбаза», а потом на пилораме. Спустя время переехал в деревню Черновка. Трудился вальщиком леса в частной организации.
В минувшем ноябре мужчина заключил контракт с российским Министерством Обороны и отправился в зону СВО. Служил в мотострелковой роте. Во время выполнения боевой задачи Ирека Ишбулдиновича не стало.
Ирека Махмутова вспоминают как доброго, веселого и отзывчивого человека, который всегда приходил на помощь.
— Никогда не давал в обиду своих родных. Когда умер отец, для младших сестер стал настоящей опорой. Несмотря на трудности жизни, всегда помогал маме и родным. Был хозяйственным, многое делал своими руками. Активный, спортивный, с юности занимался каратэ. У него было много друзей. Приносим самые искренние соболезнования маме, брату, сестрам и всем родным и близким Ирека Ишбулдиновича, — заявили в администрации Белорецкого района.
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