Прошли похороны павшего в СВО контрактника из Башкирии

— Никогда не давал в обиду своих родных. Когда умер отец, для младших сестер стал настоящей опорой. Несмотря на трудности жизни, всегда помогал маме и родным. Был хозяйственным, многое делал своими руками. Активный, спортивный, с юности занимался каратэ. У него было много друзей. Приносим самые искренние соболезнования маме, брату, сестрам и всем родным и близким Ирека Ишбулдиновича, — заявили в администрации Белорецкого района.