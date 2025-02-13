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Ростовчан предупредили о громких звуках 14 февраля

В Ростове на Театральной площади 14 февраля горожане услышат «Выстрел памяти».

Источник: Комсомольская правда

В День освобождения Ростова-на-Дону, 14 февраля, горожане могут услышать выстрелы. Но переживать по этому поводу не стоит. Об этом предупредили в городской администрации.

В пятницу, 14 февраля, в Ростове будет проводиться военно-патриотическая акция «Земля Героев» на Театральной площади. И с 9:00 до 9:30 военные Южного военного округа произведут «Выстрел памяти». Как говорится в сообщении, это залп холостыми боеприпасами из артиллерийского орудия. Он и сопровождается громким звуком.

— Просим не волноваться, — сообщили в администрации.