Ростовчан предупредили о громких звуках 14 февраля

В пятницу, 14 февраля, в Ростове будет проводиться военно-патриотическая акция «Земля Героев» на Театральной площади. И с 9:00 до 9:30 военные Южного военного округа произведут «Выстрел памяти». Как говорится в сообщении, это залп холостыми боеприпасами из артиллерийского орудия. Он и сопровождается громким звуком.