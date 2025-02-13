Что нужно знать о жизни на Северном Кипре в 2025 году

Мы с женой тогда не думали о переезде, но думали о будущем наших детей. Конечно, нам хотелось, чтобы у них было беззаботное детство, чтобы они росли в безопасности, чтобы никогда не сталкивались с буллингом. И вот в конце отпуска сидим мы с женой, уткнувшись в телефоны. Я спросил у нее: «Что ты ищешь?» Она ответила: «Я школу тут детям ищу». Забавно, что я в этот момент занимался тем же. После этой короткой поездки мы вернулись в Пермь, за месяц собрались и переехали на Северный Кипр. С одной стороны, это было спонтанное решение, с другой, мы этого очень хотели. Семья жила в Перми, а я работал в Санкт-Петербурге, одним из аргументов жены было: «Какая разница, где тебя ждать, ты все равно наездами. На Кипре ждать тебя хотя бы теплее».