В Ростовской области следователи завели дело из-за захваченных земель у фермеров

В Сальском районе Ростовской области местный предприниматель совершал противоправные действия в отношении фермеров. Теперь доклад о расследовании будет представлен в центральный аппарат следственного комитета.
Как говорится в сообщении, предпринимателю помогали сотрудники местных органов власти. В итоге было возбуждено уголовное дело.
— Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Ростовской области представить доклад о результатах расследования уголовного дела, ход которого поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, — говорится в сообщении.