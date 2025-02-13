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В Ростовской области следователи завели дело из-за захваченных земель у фермеров

В отношении фермеров из Сальского района предприниматель совершал противоправные действия.

Источник: Комсомольская правда

В Сальском районе Ростовской области местный предприниматель совершал противоправные действия в отношении фермеров. Теперь доклад о расследовании будет представлен в центральный аппарат следственного комитета.

Как говорится в сообщении, предпринимателю помогали сотрудники местных органов власти. В итоге было возбуждено уголовное дело.

— Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Ростовской области представить доклад о результатах расследования уголовного дела, ход которого поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, — говорится в сообщении.