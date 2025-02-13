Сын Илона Маска вытер сопли о стол Трампа в Овальном кабинете

В Овальном кабинете он стоял не всегда — поначалу стол находился в президентском кабинете, а после — в зале для телетрансляций. Свое нынешнее место The Resolute занял в 1961 году, когда первая леди Жаклин Кеннеди устроила в Белом доме косметический ремонт. С тех пор большинство президентов США подписывают документы именно за этим столом — исключение составляли лишь Линдон Джонсон, Ричард Никсон и Джеральд Форд, которые им не пользовались.