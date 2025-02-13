Эволюция сложного мозга протекала раздельными путями у птиц и животных

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Европейские и канадские молекулярные биологи доказали, что предки современных птиц и млекопитающих приобрели схоже устроенные большие полушария и другие «продвинутые» отделы мозга совершенно разными путями уже после разделения их предков, что является ярким примером так называемой конвергентной эволюции. Об этом сообщила пресс-служба Университета Страны Басков.
«Проведенное нами исследование показывает, что эволюция нашла сразу несколько способов “построить” сложно устроенный мозг. Птицам это удалось сделать совершенно отличным от млекопитающих способом и получить схожие по функциям группы и цепочки нейронов. Это открытие радикально меняет наши представления о том, как протекала эволюция мозга», — заявил доцент Университета Страны Басков (Испания) Фернандо Гарсия-Морено, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют ученые, так называемая конвергентная эволюция представляет собой особый феномен, который приводит к появлению почти одинаковых черт анатомии и облика у разных животных при их приспособлении к средам обитания со схожими условиями. Ярким примером этого является схожий облик рыб, ихтиозавров и дельфинов, клыки саблезубых кошек и древних звероящеров, а также крылья летучих мышей, птеродактилей и птиц.
Европейские и канадские молекулярные биологи открыли еще один пример конвергентной эволюции при изучении того, как возникли ключевые типы нейронов, составляющих основу белого и серого вещества больших полушарий мозга человека, других млекопитающих, а также птиц. Сходства в работе и принципах устройства полушарий заставляют многих ученых считать, что породившие их клетки и структуры мозга возникли более 320 млн лет назад, еще до разделения предков млекопитающих, а также динозавров и птиц.
«Нам удалось изучить работу сотен генов, управляющих работой всех ключевых типов нейронов в мозге и тех, и других позвоночных, и сравнить их при помощи методов биоинформатики. Этот анализ показал, что птицы сохранили многие тормозящие нейроны, характерные для других позвоночных, но при этом большинство их возбуждающих нейронов возникло уже после разделения предков пернатых и млекопитающих», — пояснил Гарсия-Морено.
Также исследователи обнаружили, что многие типы схожих нейронов птиц и млекопитающих возникают на разных стадиях развития зародыша и в разных регионах мозга. При этом некоторые его отделы, в том числе аналог зрительной коры у птиц, формируются по ранее неизвестным закономерностям, не характерным для млекопитающих и рептилий, что говорит о наличии у птиц принципиально иной программы развития мозга. Все это говорит о том, что сложный мозг возник у птиц и млекопитающих уже после разделения их предков, подытожили ученые.