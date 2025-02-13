Эволюция сложного мозга протекала раздельными путями у птиц и животных

Также исследователи обнаружили, что многие типы схожих нейронов птиц и млекопитающих возникают на разных стадиях развития зародыша и в разных регионах мозга. При этом некоторые его отделы, в том числе аналог зрительной коры у птиц, формируются по ранее неизвестным закономерностям, не характерным для млекопитающих и рептилий, что говорит о наличии у птиц принципиально иной программы развития мозга. Все это говорит о том, что сложный мозг возник у птиц и млекопитающих уже после разделения их предков, подытожили ученые.