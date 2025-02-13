Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возле Дворца Спорта в Ростове построят светомузыкальный фонтан

В Ростове территорию возле Дворца спорта благоустроят за 191 миллион.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове возле Дворца Спорта планируют построить светомузыкальный фонтан. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет выполнить демонтаж, земляные работы, установить осветительные комплексы и проложить коммуникации. На это планируют выделить 191 миллион и 900 тысяч рублей. В качестве заказчика выступает спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В. В. Понедельника.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт Дворца спорта планируют завершить к июлю 2025 года, что на полгода раньше установленного срока.