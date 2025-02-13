Возле Дворца Спорта в Ростове построят светомузыкальный фонтан

Подрядчик должен будет выполнить демонтаж, земляные работы, установить осветительные комплексы и проложить коммуникации. На это планируют выделить 191 миллион и 900 тысяч рублей. В качестве заказчика выступает спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В. В. Понедельника.