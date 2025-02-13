Возле Дворца Спорта в Ростове построят светомузыкальный фонтан

В Ростове возле Дворца Спорта планируют построить светомузыкальный фонтан. Такая информация появилась на сайте госзакупок.
Подрядчик должен будет выполнить демонтаж, земляные работы, установить осветительные комплексы и проложить коммуникации. На это планируют выделить 191 миллион и 900 тысяч рублей. В качестве заказчика выступает спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В. В. Понедельника.
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт Дворца спорта планируют завершить к июлю 2025 года, что на полгода раньше установленного срока.