В Испании умерла журналистка и автор блога о жизни с муковисцидозом Таисия Шеремет

В России муковисцидоз отнесен к числу заболеваний, терапия которых осуществляется за счет государственного бюджета. Таисия тоже получала такую помощь, но в своих публикациях рассказывала, что с определенного времени ~оригинальные препараты стали заменяться отечественными дженериками, побочный эффект от которых (всего ей приходилось принимать около 30 препаратов) накладывался один на другой~ и в итоге нередко становилось только хуже. Она переехала в Испанию, где ей удалось получить страховку, покрывавшую часть медицинских расходов. На остальное приходилось собирать.