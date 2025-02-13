Директор Дворца Республики рассказал о скандальных гастролях «Квартала-95» в Минске

Директор Дворца Республики Максим Приходовский рассказал в эфире телеканала ОНТ о скандальных гастролях студии «Квартал-95» Владимира Зеленского в Минске.
В интервью с министром информации Беларуси Маратом Марковым директор главной сцены страны вспомнил приезд в Минск студии «Квартал-95» Владимира Зеленского. Эти гастроли оказались скандальными.
— У меня есть что вспомнить. Их последнее выступление во Дворце Республики, у нас были договоренности о том, что они приехали сюда, и я их очень просил: пожалуйста, никакой политики. Люди пришли, покупают билеты на шутки, на шоу. И когда у нас в конце появляется огонь на экране, песни про Донбасс… — сказал директор Дворца Республики. — У нас большое количество жалоб, потому что люди пришли улыбаться, они не пришли плакать. И это не политическое шоу.
Приходовский вспомнил свою реакцию:
— Я говорю, это нарушение слова! Они работали за деньги. Так мы и платили деньги. Мы же заказчики. Но у каждого свои заказчики. Изначально в «Квартал-95» вкладывались Коломойский* (украинский олигарх Игорь Коломойский*. — Ред.), часть украинских олигархов. И это была история не одного года, — сказал Максим Приходовский.
Также директор Дворца Республики сказал, что в офисе президента Украины работают люди, с которыми он лично встречался во время тех самых гастролей «Квартала-95» в Беларуси.
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* внесен в России в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.