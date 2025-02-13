Директор Дворца Республики рассказал о скандальных гастролях «Квартала-95» в Минске

— У меня есть что вспомнить. Их последнее выступление во Дворце Республики, у нас были договоренности о том, что они приехали сюда, и я их очень просил: пожалуйста, никакой политики. Люди пришли, покупают билеты на шутки, на шоу. И когда у нас в конце появляется огонь на экране, песни про Донбасс… — сказал директор Дворца Республики. — У нас большое количество жалоб, потому что люди пришли улыбаться, они не пришли плакать. И это не политическое шоу.