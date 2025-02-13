Белорусский ученый сказал, сколько чашек кофе можно выпивать за день

Заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси Павел Морозик сказал, сколько чашек кофе можно выпивать за день. Об этом пишет БелТА.
Говоря об исследованиях метаболизма кофеина с генетической точки зрения (речь о и так называемой развлекательной генетике), Павел Морозик дал ответ на волнующий многих белорусов вопрос. Особенно с учетом рисков для здоровья из-за побочных эффектов кофеина.
— Есть люди с быстрым метаболизмом кофеина, есть люди с медленным. Соответственно тем, у кого медленный метаболизм, не рекомендуется употреблять больше двух — трех чашек кофе в день, — сказал Павел Морозик.
Ученый сказал, что подобная особенность в определенной мере детерминирована генетически. И если владеть информацией по данному вопросу, можно сократить потребление тех продуктов, которые организм хуже переносит.
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