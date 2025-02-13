Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский ученый сказал, сколько чашек кофе можно выпивать за день

Белорусский ученый подсчитал, сколько чашек кофе можно выпивать за день.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси Павел Морозик сказал, сколько чашек кофе можно выпивать за день. Об этом пишет БелТА.

Говоря об исследованиях метаболизма кофеина с генетической точки зрения (речь о и так называемой развлекательной генетике), Павел Морозик дал ответ на волнующий многих белорусов вопрос. Особенно с учетом рисков для здоровья из-за побочных эффектов кофеина.

— Есть люди с быстрым метаболизмом кофеина, есть люди с медленным. Соответственно тем, у кого медленный метаболизм, не рекомендуется употреблять больше двух — трех чашек кофе в день, — сказал Павел Морозик.

Ученый сказал, что подобная особенность в определенной мере детерминирована генетически. И если владеть информацией по данному вопросу, можно сократить потребление тех продуктов, которые организм хуже переносит.

Тем временем директор Дворца Республики рассказал о скандальных гастролях «Квартала-95» в Минске.

Также доллар подешевел сразу на 6 копеек на торгах в Беларуси 13 февраля.

А «Гордорстрой» сказал, что максимум месяц потребуется на решение транспортного коллапса из-за закрытия моста в Минске.