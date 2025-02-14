Что можно и нельзя делать в Трифонов день 14 февраля, когда говорят «Февраль солнце на лето поворачивает»

Под запретом ссоры и конфликты. В особенности это касается влюбленных пар. Считается, что подобное может обернуться расставанием. Нельзя оставлять деньги на столе, так как могут возникнуть финансовые сложности. День не следует проводить в одиночестве. Предки верили, что на год можно остаться одному.