Что можно и нельзя делать в Трифонов день 14 февраля, когда говорят «Февраль солнце на лето поворачивает»

Православная церковь 14 февраля вспоминает святого Трифона. В народе принято праздновать Трифонов день. Существует еще одно название — Перезимник. Кстати, в указанную дату было принято говорить так: «Февраль солнце на лето поворачивает».
Что нельзя делать 14 февраля.
Под запретом ссоры и конфликты. В особенности это касается влюбленных пар. Считается, что подобное может обернуться расставанием. Нельзя оставлять деньги на столе, так как могут возникнуть финансовые сложности. День не следует проводить в одиночестве. Предки верили, что на год можно остаться одному.
Что можно делать 14 февраля.
По традиции, было принято ходить в церковь, молиться святому. Чаще всего к нему обращались за помощью в поисках второй половинки. А еще 14 февраля пекли пироги со сладкой начинкой.
Согласно приметам, снег предсказывает большое количество дождей весной. В том случае, если 14 февраля установилась теплая погода, то ждали раннюю весну.
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