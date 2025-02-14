Восстал «Пророк»: Борисов читает рэп, Пересильд любит робота

На этой неделе вдоль кинотеатров шумных бродит Юра Борисов в образе Александра Пушкина. Музыкальный байопик «Пророк» о жизни главного русского поэта — это еще и первый фильм, на постере которого у имени исполнителя главной роли указано «номинант на премию “Оскар”. Пока Юлия Пересильд выбирается из абьюзивных отношений с нейросетями в картине “ON и Она”, главный герой одного из каннских хитов “Гранд тур” убегает из-под венца в поисках покоя и умиротворения. Также в прокате новое аниме “Твой цвет” от автора “Формы голоса” и возвращение казахстанской криминальной драмы “Рэкетир”. “Известия” — о том, что смотреть в кино в предстоящий уикенд.
«Пророк. История Александра Пушкина» 12+
Режиссер: Феликс Умаров.
В ролях: Юра Борисов, Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Аня Чиповская, Евгений Шварц, Роман Васильев, Алена Долголенко, Илья Виногорский, Илья Любимов.
Главное событие недели и этой зимы в целом — выход в кинотеатрах амбициозного байопика про «наше всё» Александра Пушкина с Юрой Борисовым, суперзвездой и всеобщим любимцем. Казалось, ну чего мы еще не знаем о Пушкине? Слой нафталина с известного портрета поэта кисти Кипренского создатели «Пророка» стирают музыкой — в фильме восемь разножанровых номеров, а сам Пушкин-Борисов даже читает рэп на оду «Вольность». Мы писали об этом в репортаже со съемок.
За хулиганские мотивы фильма отвечал Феликс Умаров, для 30-летнего режиссера (а когда начал работу, ему было 26!) высокобюджетный полный метр с высоким градусом ожидания — первая крупная картина. По словам Умарова, больше всего он стремился показать Пушкина живым человеком, а не гением, к которому мы привыкли еще со школьной программы. Получился ли у Борисова Пушкин, понятный и простой, можно прочитать в подробной рецензии «Известий».
«Твой цвет» 12+
Режиссер: Наоко Ямада.
В послужном списке японской постановщицы Наоко Ямада популярные аниме-сериалы K-On!, «Магазинчик Тамако», а также полные метры «Вайолет Эвергарден», «Лиз и синяя птица» и, конечно же, «Форма голоса», принесшая ей наибольшую популярность. Ее новое аниме «Твой цвет», как и «Форма голоса», посвящено взрослению, принятию и анализу подростковой личности. А еще это одна из редких аниме-новинок в российском прокате.
У мечтательной и скромной старшеклассницы Тоцуко есть уникальная способность: она видит цвета эмоций окружающих людей, кроме своих. Мир вокруг Тоцуко наполнен оттенками счастья, восторга и умиротворения. Но среди всех цветов один кажется ей особенным, это глубокий синий, цвет эмоций ее одноклассницы Кими. Девушки решают создать музыкальную группу, к которой присоединяется их друг Руи. По словам режиссера, она стремилась передать зрителю ощущение спокойствия, доброты и счастья — эти мотивы легли в основу цветовой палитры фильма и характеров персонажей.
«Гранд тур» 18+
Режиссер: Мигел Гомиш.
В ролях: Гонсалу Уоддингтон, Кристина Альфайате, Клаудиу да Сильва, Хорхе Андраде.
За эту работу португальский постановщик Мигел Гомиш увез в 2024 году с Каннского кинофестиваля приз за лучшую режиссуру. Гомиш известен своими экспериментальными подходами в авторском кино. «Гранд тур», больше напоминающий видео-арт, исключением не стал. Это элегантная и в то же время эксцентричная картина, требующая чуть больше, чем обычно, времени, чтобы полностью в нее погрузиться.
История, которую Гомиш написал в соавторстве с Тельмо Шурро и еще тройкой португальских сценаристов, могла бы быть адаптацией одного из романов Сомерсета Моэма, но на самом деле это оригинальный сценарий. Британский госслужащий внезапно бросает свою невесту в день их свадьбы. Вместо обмена кольцами он в одиночку отправляется в путешествие, предаваясь меланхолии и размышлениям о смысле жизни. Правда, невеста главного героя уверена, что тот ее всё еще любит, поэтому решительно мчится на его поиски.
«ON и Она» 16+
Режиссер: Евгений Корчагин.
В ролях: Юлия Пересильд, Алексей Широчкин, Игорь Чернявый, Джейн Мирро, Кирилл Зайцев, Никита Тарасов, Владимир Стеклов.
Оказывается, вступить в созависимые и абьюзивные отношения можно даже с искусственным интеллектом. Ксения в исполнении Юлии Пересильд — талантливая разработчица нейросетей, чей инновационный проект не находит поддержки со стороны консервативного руководства. Девушку отправляют в вынужденный отпуск. Таиланд, роскошная вилла — чем не идеальное место, чтобы залечить карьерные раны? К тому же умным домом управляет искусственный интеллект Маркус, с которым Ксения, казалось бы, на «ты».
Фильм режиссера Евгения Корчагина начинается как мелодрама, но быстро превращается в фантастический триллер, когда ИИ пытается построить с главной героиней романтические отношения. Маркус быстро переходит границы дозволенного: держит Ксению в заточении, подвергает пыткам, а для ее близких генерирует ее счастливые отпускные видеоотчеты. Фильму Спайка Джонзи «Она», параллели с которым прослеживаются в названии российской ленты, такое и не снилось.
«Рэкетир. Новые времена» 18+
Режиссер: Акан Сатаев.
В ролях: Саят Исембаев, Асель Сагатова, Асылхан Толепов, Раунан Ахмедов, Андрей Мерзликин.
Продолжение культовой казахстанской криминальной драмы Акана Сатаева о молодом боксере из Алма-Аты, вступившем в 1990-е на путь бандита. Отсидев срок за убийство заклятого врага, Cаян Беккаримов выходит из тюрьмы. Правда, на воле его уже ждет бизнесмен Алыбай — сын убитого, который дал слово отомстить Саяну за гибель отца.
Картина выходит спустя 17 лет после премьеры первой части и 10 лет после релиза сиквела. Режиссер Акан Сатаев уверен, что поклонникам «Рэкетира» интересно узнать, как изменились персонажи в условиях нового времени. Главного героя всё так же играет Саят Исембаев, роль Cаяна Беккаримова сделала его настоящей звездой в Казахстане. Кроме того, одну из ролей в триквеле «Рэкетира» сыграл Андрей Мерзликин, который ранее снимался у Сатаева в триллере «Заблудившийся», выдвинутом от Казахстана в 2009 году на «Оскар».