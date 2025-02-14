Восстал «Пророк»: Борисов читает рэп, Пересильд любит робота

На этой неделе вдоль кинотеатров шумных бродит Юра Борисов в образе Александра Пушкина. Музыкальный байопик «Пророк» о жизни главного русского поэта — это еще и первый фильм, на постере которого у имени исполнителя главной роли указано «номинант на премию “Оскар”. Пока Юлия Пересильд выбирается из абьюзивных отношений с нейросетями в картине “ON и Она”, главный герой одного из каннских хитов “Гранд тур” убегает из-под венца в поисках покоя и умиротворения. Также в прокате новое аниме “Твой цвет” от автора “Формы голоса” и возвращение казахстанской криминальной драмы “Рэкетир”. “Известия” — о том, что смотреть в кино в предстоящий уикенд.