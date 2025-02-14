Доставить впечатление: в Москве показали панораму русского импрессионизма

Ну, а Михаил Ларионов, в 1908-м еще не ставший лидером авангарда, множеством вертикальных мазков изображает буйволов и верблюдов — и в этом уже читается будущая нарочитая грубость его сюжетов (вспомним, что три года спустя он создал объединение «Ослиный хвост»). В самой манере же нет никакой провокации, и даже цветовая гамма еще вполне «французская». Разве что присутствует некоторое ощущение незаконченности — будто художник сделал лишь первый подход, планируя продолжить работу дальше. Но эскизность — как раз характерная черта импрессионизма. И в особенности это касается Коровина. На выставке целый ряд его произведений — и не всегда понятно, финальная ли версия перед нами или спонтанный набросок маслом.