Муз-арбуз: в Губернский театр пришла «Дама с собачкой»

Спектакль Аллы Решетниковой не захочется сравнивать с экранизацией Чехова режиссером Иосифом Хейфицем, в которой блистали Алексей Баталов и Ия Саввина. Фильму в этом году исполнилось 65 лет, для своего времени он был явлением, получил награды в Каннах, Лондоне и на других кинофестивалях. Но вот опытные театралы наверняка вспомнят недавний спектакль по рассказу Чехова, в МХТ, где кинорежиссер Алексей Мизгирев препарировал классика по-своему. Он перенес действие в наши дни. Герои встречаются не на набережной Ялты, а в кабинете психотерапевта. Роль Гурова режиссер доверил тогда еще артисту Театра Вахтангова Сергею Волкову. Анну Сергеевну сыграла Полина Романова. Но, кроме них, на первый план постановщик вывел супругов героев. Жена Гурова и муж Анны Сергеевны получили право выговориться. Вместе с доктором они решают, возможно ли прощение тех, кого попутал нечистый, кто нашел себе увлечение на стороне? Хоть Чехов назвал свое произведение «Дама с собачкой», белый шпиц на сцене — малозначимый персонаж, без которого и Мизгирев, и Решетникова предпочли обойтись. Зато арбуз у обоих превратился в главный и самый сочный (во всех смыслах) образ.