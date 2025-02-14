Муз-арбуз: в Губернский театр пришла «Дама с собачкой»

В театре Сергея Безрукова теперь есть собственная «Дама с собачкой». На Малой сцене МГТ режиссер Алла Решетникова поставила спектакль по одному из самых знаменитых рассказов Чехова. В главных ролях Антон Соколов и Наталья Шклярук. Грустный сюжет здесь наполнили гротеском и юмором. А режиссер выступила еще и в роли художника-постановщика. Она построила на сцене набережную Ялты, установила LED-экраны и накормила героев арбузом. «Известия» побывали на премьере и удивились оригинальному прочтению программного текста.
Чехов поставлен с юмором, но не всегда веселым.
Программка премьерной постановки «Дамы с собачкой» в Московском Губернском театре обещала зрителям «драму в стиле импрессионизма». На сцене среди декорационных элементов висели три золоченных картинных багета разных размеров: от будуарного до гигантского. В них поместили LED-экраны. Музейное обрамление сцены обещало, что Чехова создатели спектакля перескажут все-таки в классической манере. А цитата Чехова — «Не стоит мешать людям сходить с ума…» — указывала на чувство юмора режиссера.
Алла Решетникова захотела от начала до конца сделать спектакль авторским. Багеты, экраны всё остальное — ее рук дело. В центре поворотного круга возвышается подиум, напоминающий причал. По бокам каждой кулисы — дощатые ширмы, такие из которых делают раздевалки на пляже. Как только в зале погас свет, о крымском побережье напомнили картины, ожившие на экранах. Написанные в манере художников импрессионистов, они передают достопримечательности Ялты и, конечно, море.
Фото: Пресс-служба Московского Губернского театра.
Вдоль берега проплывает спортивный мужчина. Режиссер Алла Решетникова сделала это правдоподобно и одновременно комично. Небольшой трюк стал убедительным визуальным эффектом. Главный герой, Дмитрий Гуров, предстал перед зрителями, как Афродита из пены. На голове — канотье, подробности прикрывало полотенце. Эту роль в спектакле сыграл Антон Соколов — одна из главных звезд Губернского театра. Гуров в «Даме с собачкой» — третья премьера сезона у актера. В его послужном списке еще Швабрин в «Капитанской дочке» и роль в моноспектакле «Колыбельная для одуванчика».
Кроме Гурова, на ялтинском пляже было два веселых молодца. Они зазывали прохожих в кафе и предлагали сделать фото с картонным Чеховым. С ролью то ли городских сумасшедших, то ли шутов блистательно справились Дмитрий Воркунов и Сергей Ренсевич. Их внешний вид говорил, что это не отдыхающие, а бывалые коммерсанты. Оба одеты по последней моде. На жилете часы с цепочкой, вместо соломенной шляпы цилиндр. У них всё схвачено: они знают, когда господин хочет водочки, а когда чашку кофе.
Планируя очередную постановку на сцене Губернского театра, режиссер думала представить зрителям милый романтИк на нескольких актеров. Вспомнила про «Даму с собачкой». Но, перечитав рассказ Чехова, поняла, что на пяти страницах у автора совсем не романтическая история. Герой Соколова из циника превращается в страдальца.
— Гуров делает вид, что сильный, сексуальный и способен на всё, — поделился Антон Соколов. — На самом деле он всего боится. У него сплошные комплексы и проблемы. И в один прекрасный момент он понял, что должен снять с себя «доспехи».
Как считает Антон Соколов, этот спектакль о любви. А любовь — это когда люди не боятся быть слабыми, когда принимают другого человека со всеми его огрехами. И вот уже им за счастье преодолевать жизненные трудности вместе.
Фото: Пресс-служба Московского Губернского театра.
С героиней Натальи Шклярук Анной Сергеевной происходит аналогичная метаморфоза. Встреча в Ялте с Дмитрием Гуровым становится поворотной. Теперь она уже не будет прежней. Курортный роман зажигает в ней искру. Появляется тот, ради кого стоит жить. И не важно, что любовник видел в связи с курортницей лишь интрижку. Гуров с легкостью подцепил Анну Сергеевну на удочку, но оказалось, что сам попался на крючок.
— Любовь не самое главное, что с ней произошло, — поясняет актриса. — После каждой встречи с любимым мужчиной у нее вырастают крылья. Любовь — это про полет. Анна Сергеевна заново учится жить, воспринимать окружение, обстоятельства.
Встретив по-настоящему близкого человека, герои спектакля задают себе и нам вопрос: как принимать эту впервые в жизни случившуюся любовь — как дар или проклятие? И как вынести это обрушившееся на тебя чувство, если оно приносит лишь горькое осознание пустоты, открывает несчастье всех прежних лет, прожитых без настоящей любви. Для Натальи Шклярук рассказ Чехова — про свет и счастье. Даже слезы героини в финале — от счастья. Актрисе хочется, чтобы зрители выходили из зала с надеждой, а не с безнадегой. У каждого есть шанс на исправление ошибок.
В финале спектакля помост превращается в бриг под парусом. Но только он из досок того противного забора, под которым бродил Гуров, не решаясь зайти в дом Анны Сергеевны. И вроде забрезжила надежда на общее будущее, но любовники оказываются по разные стороны «паруса». Они стоят спиной друг к другу и смотрят в разные стороны.
О чем «Дама с собачкой».
Эта история не только про встречу двух людей, а про встречу с самим собой. Человек, который пробует выстраивать судьбу по своему сценарию, а не по тому, который навязали родители, общество, правила, воспитание. Герои задают себе вопрос: чего хочу я? Ломая преграды, Гуров и Анна Сергеевна решаются ответить на этот вопрос. Трагедия в том, что случается это очень поздно.
Но если отбросить личную драму влюбленных, история рассказана с юмором. Зал смеется над импровизацией и комикованием актеров. Над тем, как можно интересно прочесть текст за автора. Режиссер распределила его между героями, а те из каждой фразы сделали репризу. И вот уже на сцене появляется Гуров в валенках на колесиках. Он выгуливает на санках старушку… с бородой. И зрители заливаются от смеха, ведь укутанный в теплый платок актер Кирилл Новышев в прошлой сцене играл буфетчика, который залихватски расправлялся с арбузом. Зимой резать на сцене спелый арбуз — жестоко. Свежий аромат от него быстро распространился по залу. А потом Гуров стал так жадно есть арбуз, что от наблюдения за этим в животах зрителей заурчало.
Фото: Пресс-служба Московского Губернского театра.
— С этой постановкой случилась удивительная вещь, всё время было легко, — говорит режиссер. — Я с опаской ждала, когда всех затрясет, когда будет сложно, но произошло соединение с материалом. История легла на этих дивных актеров. Я не знаю, как они это делают. Актеры много импровизируют, существуют этюдно. Спектакль стал складываться еще на репетициях, где все много хохотали.
И зрителям тоже было не скучно следить за историей о том, как курортный роман двух с виду благополучных людей нарушил ход их жизни, перевернув всё с ног на голову. К тому же, для постановки подобран отличный музыкальный ряд. Бодренькие танцевальные мелодии заставляют постоянно двигаться, демонстрируя пластику и растяжку всех героев.
Спектакль Аллы Решетниковой не захочется сравнивать с экранизацией Чехова режиссером Иосифом Хейфицем, в которой блистали Алексей Баталов и Ия Саввина. Фильму в этом году исполнилось 65 лет, для своего времени он был явлением, получил награды в Каннах, Лондоне и на других кинофестивалях. Но вот опытные театралы наверняка вспомнят недавний спектакль по рассказу Чехова, в МХТ, где кинорежиссер Алексей Мизгирев препарировал классика по-своему. Он перенес действие в наши дни. Герои встречаются не на набережной Ялты, а в кабинете психотерапевта. Роль Гурова режиссер доверил тогда еще артисту Театра Вахтангова Сергею Волкову. Анну Сергеевну сыграла Полина Романова. Но, кроме них, на первый план постановщик вывел супругов героев. Жена Гурова и муж Анны Сергеевны получили право выговориться. Вместе с доктором они решают, возможно ли прощение тех, кого попутал нечистый, кто нашел себе увлечение на стороне? Хоть Чехов назвал свое произведение «Дама с собачкой», белый шпиц на сцене — малозначимый персонаж, без которого и Мизгирев, и Решетникова предпочли обойтись. Зато арбуз у обоих превратился в главный и самый сочный (во всех смыслах) образ.
«Даму с собачкой» Антон Павлович писал в Ялте, умирая от туберкулеза. И есть в этом оглядка на собственную жизнь и на ошибки, которые как бы ни предупреждали, всё равно совершатся.
Ближайший премьерный показ 14 февраля.