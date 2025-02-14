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«Лечение в первые месяцы дает абсолютно блестящий эффект». Минздрав сообщил о внедрении скрининга детей на СМА

Минздрав: скрининг на СМА может быть введен в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси планируют внедрить скрининг на спинальную мышечную атрофию (СМА), пишет БелТА.

Как рассказали в Минздраве, сейчас в Беларуси работают над тем, чтобы проводить скрининг на спинальную мышечную атрофию. И напомнили, что лечение СМА является очень дорогостоящим.

По словам главного внештатного специалиста по медицинской генетике Минздрава Оксаны Прибушени, внедрение пилотного проекта по скринингу позволит начинать лечение детей со СМА максимально рано.

— Лечение буквально в первые месяцы позволяет получать абсолютно блестящий эффект, — прокомментировала врач.

Кроме того, в Беларуси продолжается пилотный проект по выявлению врожденного иммунодефицита, расширяется работа по скринингу новорожденных с использованием молекулярно-генетических методов.

Напомним, в 2023-м в Беларуси был впервые утвержден клинический протокол лечения детей с СМАю.

Между тем экспорт медуслуг в Беларуси вырос на 15%, а чаще лечатся в стране россияне, китайцы и казахи.