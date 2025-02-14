Календарь на 14 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Как бы то ни было, по прошествии веков именно святой Валентин начал считаться в народе покровителем влюбленных. Сегодня день в его честь — это скорее светский праздник, чем религиозный. За последние полвека, благодаря глобализации и распространению западной массовой культуры, он стал по-настоящему международным — День влюбленных 14 февраля отмечают пары во всем мире вне зависимости от вероисповедания.