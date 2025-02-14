Феноменальный фактор. Почему ускорилось снижение курса доллара и на какую отметку выйдет рубль

По паре доллар/рубль значения откатились до октябрьского уровня с потенциалом укрепления российской валюты до 90 рублей в краткосрочной перспективе. Но не более. Доллар от 90 до 100 — это комфортный коридор, который учитывает интересы и импортёров, и экспортёров, так что Банк России будет стремиться удержать курс в этой вилке. В текущий момент укрепление рубля больше основывается на ослаблении доллара. Одновременно с ослаблением доллара укрепляются национальные валюты в парах с долларом, так что усиление позиций рубля носит скорее общий характер. На этот момент обратил внимание главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.