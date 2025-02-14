Технологии от «одурачивания». Как соцсети могли бы спасти СССР

— Я убеждён, что, если бы в 1990—1991 годах были такие возможности, какие сейчас предоставляют соцсети, страну бы не разрушили. Многие интеллектуалы знали, к чему это приведёт. Но все СМИ были захвачены иноагентами, как мы бы их сейчас назвали, которые работали за американские гранты и внушали идеи разрушения страны. И не было возможности разоблачать их, как сейчас это соцсети позволяют, — рассказал учёный Life.ru.