Мингорисполком сказал, отпустят ли школьников домой, если стало плохо на уроках, и когда ребенку обязательно вызывается скорая помощь

Заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова сказала, отпустят ли школьников домой, если стало плохо на уроках, и когда обязательно вызывается скорая помощь. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».
В частности, Ольга Смирнова подчеркнула, что самостоятельно при состоянии болезненности (пусть речь идет всего о головной боли) домой детей не отпускают — даже учеников выпускных классов.
— По дороге домой с ребенком может случиться что угодно, — аргументировала зампредседателя комитета по образованию столицы.
Первую медпомощь могут оказать в школе, но если она не дала эффекта или все-таки не может быть оказана (скажем, временно отсутствует медработник), за ребенком могут приехать родители или в школу вызывается скорая помощь. Причем есть ситуации, говорит Смирнова, когда это делается в обязательном порядке:
— Скорая помощь обязательно вызывается при острой боли в животе, в случае повышения либо понижения кровяного давления, при обморочных и прочих состояниях, когда нужно действовать быстро.
По ее словам, в таких случаях родителям могут сообщить о происходящем уже после вызова «скорой». А дальше алгоритм таков:
— В больницу ребенка всегда сопровождает взрослый. И если у родителей не получается приехать непосредственно в школу к моменту прибытия скорой, в машину неотложки вместе с учеником садится сопровождающий педагог, который все это время держит связь с родителями, сообщает, в какую больницу везут ребенка. В этом случае, как правило, родители встречают скорую уже возле учреждения здравоохранения и дальше сопровождают сына или дочь как законные представители.
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