Мингорисполком сказал, отпустят ли школьников домой, если стало плохо на уроках, и когда ребенку обязательно вызывается скорая помощь

— В больницу ребенка всегда сопровождает взрослый. И если у родителей не получается приехать непосредственно в школу к моменту прибытия скорой, в машину неотложки вместе с учеником садится сопровождающий педагог, который все это время держит связь с родителями, сообщает, в какую больницу везут ребенка. В этом случае, как правило, родители встречают скорую уже возле учреждения здравоохранения и дальше сопровождают сына или дочь как законные представители.