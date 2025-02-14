Инвесторы из Катара угрожают «ПСЖ» прекращением финансирования клуба

Обострение ситуации вызвало негативную реакцию вокруг Аль-Хелаифи и его окружения. В частности, источник в его группе заметил, что катарские инвесторы устали от постоянных обвинений и шантажа, а также от критики и утверждений, что именно они виноваты во всех проблемах, связанных с футболом во Франции. Он подчеркнул, что подобные обвинения считаются неподтвержденными и являются злоупотреблением.