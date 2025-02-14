Инвесторы из Катара угрожают «ПСЖ» прекращением финансирования клуба

Инвесторы из Катара выразили угрозу о приостановке финансовой поддержки футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» на фоне серьезных обвинений в адрес президента клуба Нассера Аль-Хелаифи. Об этом сообщает RMC.
5 февраля президенту клуба были предъявлены обвинения в соучастии в подкупе голосов, а также в нарушении прав голоса и содействии злоупотреблению властью. Эти события связаны с делом, затрагивающим медиагруппу Lagardere, доля которой принадлежит Катарскому фонду спортивных инвестиций (QSI) под управлением Аль-Хелаифи.
Обострение ситуации вызвало негативную реакцию вокруг Аль-Хелаифи и его окружения. В частности, источник в его группе заметил, что катарские инвесторы устали от постоянных обвинений и шантажа, а также от критики и утверждений, что именно они виноваты во всех проблемах, связанных с футболом во Франции. Он подчеркнул, что подобные обвинения считаются неподтвержденными и являются злоупотреблением.
Эти события ставят под угрозу не только будущее президента клуба, но и финансовые перспективы «Пари Сен-Жермен», который за последние годы значительно усилил свои позиции на международной футбольной арене благодаря инвестициям своего владельца. Вопрос о продолжении поддержки из Катара остается открытым.