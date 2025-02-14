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Мингорисполком назвал правила использования мобильных телефонов в школе

Мингорисполком назвал порядок использования мобильных телефонов в школе.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ольга Смирнова назвала агентству «Минск-Новости» порядок использования мобильных телефонов в школе.

В целом, по словам Смирновой, правило такое:

— При входе в учебный кабинет ребята оставляют средства мобильной связи в специальном контейнере (либо на специально отведенной парте, либо на столе учителя). По окончании урока при выходе из кабинета — забирают обратно.

Но возможны и исключения.

— В случаях экстренной необходимости ребенок может воспользоваться телефоном с разрешения учителя даже во время урока, — подчеркнула зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома.

Кроме того, Ольга Смирнова сказала, отпустят ли школьников домой, если стало плохо на уроках, и когда ребенку обязательно вызывается скорая помощь.

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