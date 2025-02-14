Володин: Госдума последовательно работает над проектами по защите детей

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о постоянной работе парламента над инициативами, направленными на защиту детей от различных угроз.
С 14 февраля в России вступают в силу новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность за продажу табачных изделий несовершеннолетним. Законопроект, соавторами которого стали Володин и лидеры всех фракций, предусматривает максимальные штрафы до двух миллионов рублей для юридических лиц.
Володин подчеркнул, что если взрослые не осознают свою ответственность за здоровье и безопасность детей и продолжают нарушать закон ради прибыли, то их необходимо наказывать. Он отметил, что, несмотря на существующий запрет на продажу табачной продукции несовершеннолетним, многие продолжают игнорировать этот закон. По данным опросов, более 70% подростков в возрасте от 11 до 17 лет заявили, что при покупке вейпов и электронных сигарет их никто не спрашивал удостоверение личности.
Кроме того, Володин напомнил о других мерах, направленных на защиту молодежи: уже запрещена продажа вейпов и газосодержащих товаров несовершеннолетним, а с марта вступит в силу запрет на продажу энергетических напитков. В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект, касающийся ответственности за продажу таких напитков детям.
«Здоровые дети — это залог крепкого будущего нашей страны», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил законопроект, который вводит административные наказания за продажу несовершеннолетним товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы.