Страдающая муковисцидозом 22-летняя блогерша Таисия Шеремет скончалась в Испании

Из Испании пришла печальная новость: скончалась 22-летняя российская журналистка и блогер Таисия Шеремет. Она на протяжении многих лет вела блог, где честно и открыто рассказывала о своей борьбе с муковисцидозом — редким наследственным заболеванием. Об этом сообщает издание «Такие дела» со ссылкой на близких почившей.