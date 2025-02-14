Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 14 февраля 2025

Погода в Иркутске 14 февраля 2025 года обещает небольшой снег. Весна все ближе и об этом свидетельствуют дневные температуры. Так по прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра в областном центре 14 февраля будет −3…-5 градусов.
Погода в Иркутске 14 февраля 2025.
— Переменная облачность, ветер днем северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — поделились метеорологи.
В остальных частях региона тоже потеплеет. Умеренный снег обещают в Катангском районе. Местами порывы ветра будут достигать 15−20 м/с. Днем температура воздуха составит −2…-7 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 14 февраля 2025 и регионе.