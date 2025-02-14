Подходящий день для покупок: что еще обещает зурхай на 14 февраля 2025

Зурхай на 14 февраля 2025 составил настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» и предсказатель из Бурятии Еши Намжил лама. Что принесет новый день, какие дела стоит отложить? Во всем может разобраться тибетская астрология.
Зурхай на 14 февраля 2025 составил лама из Бурятии.
День подходит для занятий животноводством, растениеводством, культурой, наукой, торговлей и путешествий. Также получится исполнить задуманное в похоронных, военных и судебных делах. Особенно выгодными будут сделки по купле-продаже.
А вот браться за новое 14 февраля лама не советует. Стоит отложить работы с огнем, электричеством и брачные дела. Стрижка волос ухудшит вид. Противопоказаны медицинские процедуры: прижигание, кровопускание, полостные операции, изменение курса лечения.
Фортуна улыбнется людям родившимся в годы Змеи, Коня, Овцы и Курицы. А вот Тиграм и Зайцам не повезет. Вот, что сулит зурхай на 14 февраля 2025.