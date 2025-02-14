Боец РФ подобрался к амбразуре и взорвал пулемётный расчёт ВСУ

«Гвардии ефрейтор Андрей Кокуев в составе группы российских военнослужащих направился на штурм опорного пункта противника, расположенного в лесном массиве. Зная, что подступы к опорнику простреливаются вражескими пулемётчиками, Андрей Кокуев, рискуя собственной жизнью, выдвинулся для уничтожения огневой позиции крупнокалиберного пулемета, неся с собой запас взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.