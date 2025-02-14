Уполномоченный по правам ребенка прокомментировал драку в школе Ангарска

— Драки и конфликты среди подростков, к сожалению, не редкость. Но за каждым таким случаем — не просто ссора, а чьи-то боль и последствия, которые могут повлиять на будущее. Произошедший 10 февраля инцидент в одной из школ Ангарска — очередное напоминание о том, как важно уметь контролировать эмоции, — поделился детский омбудсмен.