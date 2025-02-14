Уполномоченный по правам ребенка прокомментировал драку в школе Ангарска

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области прокомментировала драку подростков в школе Ангарска. В моем тг-канале Татьяна Афанасьева призвала не распространять видео конфликта в интернете. Отметив, что это нарушает права школьников и такие действия могут сделать только хуже.
— Драки и конфликты среди подростков, к сожалению, не редкость. Но за каждым таким случаем — не просто ссора, а чьи-то боль и последствия, которые могут повлиять на будущее. Произошедший 10 февраля инцидент в одной из школ Ангарска — очередное напоминание о том, как важно уметь контролировать эмоции, — поделился детский омбудсмен.
Изначально подростки просто толкались, но позже все переросло в драку. Девочке потребовалась медицинская помощь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель из Красноярска устроил гонки на трассе в Тулунском районе.