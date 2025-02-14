«Вместе на высоте»: Фестиваль РОЗАФЕСТ х СБП объединил тысячи человек со всей России

Программа включала сразу несколько спортивных мероприятий. Любители могли испытать себя в даунхилл-спуске, а для профессионалов состоялся чемпионат Краснодарского края по параллельному слалому. Самой зрелищной спорт-активацией стал сноупарк для любителей и профессионалов. Участники были награждены общим призовым фондом более 800 тысяч рублей.