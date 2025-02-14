Для правого руля наступают тяжелые времена

Правоохранительные органы будут привлечены для наведения порядка в ситуации с декларированием таможенной стоимости автомобилей при ввозе их на территорию Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia.
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке обозначил очень больную для приморцев тему — ужесточение контроля над ввозом праворульных японок и новых китайских автомобилей.
«Вторым вопросом мы рассматривали тему, связанную с декларированием таможенной стоимости, с ввозом автомобилей на территорию Приморья. Договорились о том, что попросим правоохранительные органы детально посмотреть всю цепочку, убедиться в том, что в этой цепочке нет потерь для бюджета Российской Федерации», — сказал вице-премьер.
За 10 месяцев 2024 года Владивостокская таможня оформила более 225 тысяч автомобилей, ввезенных физлицами для личного пользования. Это почти столько же, сколько за весь 2023 год, когда было ввезено 226,1 тысячи автомобилей.
В конце января Федеральная таможенная служба (ФТС) России опровергла информацию о массовой рассылке требований доплатить пошлины за ввезенные по параллельному импорту автомобили.
«ФТС России не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о массовой рассылке ведомством владельцам ввезенных по параллельному импорту автомобилей требований о необходимости доплатить таможенные пошлины», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что за период с 2022 по 2025 годы россияне ввезли для личного пользования порядка 815 тысяч транспортных средств. «По результатам таможенного контроля после их выпуска в отношении 2510 транспортных средств для личного пользования (0,3% от общего количества ввезенных для личного пользования транспортных средств) доначислены пошлины, налоги на сумму порядка 1,3 млрд рублей», — отмечается в сообщении.
В 2024 году таможня провела 248 проверок по фактам занижения стоимости ввезенных автомобилей и выявила нарушения в 243 случаях, доначислив нарушителям в общей сложности более 125 млн рублей. В 2025 году такие проверки еще не проводились.
«Исходя из указанных сведений, случаи занижения таможенной стоимости транспортных средств для личного пользования не носят массовый характер», — отмечает ФТС.
Таможенная служба также напомнила, что проводит проверки в отношении граждан, которые ввозят транспортные средства для продажи, но заявляют цель ввоза «для личного пользования», поскольку к таким авто применяются пониженные коэффициенты утилизационного сбора. При выявлении таких нарушений ФТС присылает требование доплатить утилизационный сбор.