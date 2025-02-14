Для правого руля наступают тяжелые времена

«Вторым вопросом мы рассматривали тему, связанную с декларированием таможенной стоимости, с ввозом автомобилей на территорию Приморья. Договорились о том, что попросим правоохранительные органы детально посмотреть всю цепочку, убедиться в том, что в этой цепочке нет потерь для бюджета Российской Федерации», — сказал вице-премьер.