В Приморье отловили еще одного конфликтного амурского тигра

ВЛАДИВОСТОК, 14 фев — РИА Новости. Охотнадзор отловил в Хасанском округе Приморья четвертого с начала года амурского тигра, выходившего в село, сообщает региональное минприроды.
«В ночь с 13 на 14 февраля в окрестностях Андреевки отловлен крупный самец амурского тигра», — говорится в сообщении.
Центр «Амурский тигр» добавляет, что зверя везут в реабилитационный центр в селе Алексеевка.
Это уже четвертый пойманный с начала года в Хасанском округе тигр, который таскал собак в селе. Ранее поймали зверей у сел Барабаш и Филипповка, их выпустили на отдаленной территории в других районах. Еще один тигр был пойман у поселка Приморский. Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказывал РИА Новости, что хищник имеет ранение от рук человека, он в тяжелом состоянии.
Министерство сообщает, что отловленный в поселке Приморский в начале февраля тигр имел застарелые огнестрельные ранения и скончался в реабилитационном центре.
Всего за зимний период 2024—2025 года в Приморском крае было изъято семь конфликтных тигров в Хасанском, Ольгинском муниципальных округах и в Дальнереченском муниципальном районе. Три особи находятся в реабилитационном центре, две скончались от полученных при жизни ранений.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.