В Приморье отловили еще одного конфликтного амурского тигра

Это уже четвертый пойманный с начала года в Хасанском округе тигр, который таскал собак в селе. Ранее поймали зверей у сел Барабаш и Филипповка, их выпустили на отдаленной территории в других районах. Еще один тигр был пойман у поселка Приморский. Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказывал РИА Новости, что хищник имеет ранение от рук человека, он в тяжелом состоянии.